Städtische Musikschule Gmünd bei „Jugend musiziert“

Foto: svgd

Das letzte Wochenende im Januar stand für die Städtische Musikschule ganz im Zeichen des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert 2024“. Beim Wettbewerb in der Musikschule Steinheim konnten einige junge Talente eine Weiterleitung in den Landeswettbewerb „erspielen“.

Mittwoch, 21. Februar 2024

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer







Wer alles in die „nächste Runde“ zum Landeswettbewerb kommt und wann der stattfindet, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



In fünf Wertungskategorien mit insgesamt 25 Schülerinnen und Schülern stellte sich die städtische Musikschule der Jury. Besonders zahlreich vertreten waren die Blechbläser, aber auch Blockflöten und Klarinette sowie sechs Gitarristinnen und Gitarristen gingen an den Start. Dazu gab es ein Klavierduo, drei Wertungen in der Kammermusikbesetzung Klavier und ein Streichinstrument und eine Duo Singstimme und Klavier.Die Ergebnisse konnten sich sehen und hören lassen. Allein zwölf Gruppierungen haben sich eine Weiterleitung in den Landeswettbewerb erspielt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



442 Aufrufe

132 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen