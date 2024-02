Werkrealschule in Alfdorf muss schließen

Foto. ws

Lange Gesichter und betroffenes Schweigen im Gemeinderat Alfdorf, als Schulrat Markus Keller am Montagabend verkündete,dass die Tage der Werkrealschule in Alfdorf gezählt sind. Das Aus scheint unausweichlich.

Mittwoch, 21. Februar 2024

Jürgen Widmer

34 Sekunden Lesedauer



Der Gemeinderat wurde am Montag von dieser Mitteilung ebenso überrascht wie der Elternbeirat. Die Schüler wurden am Dienstag darüber informiert. Andererseits schwebte das Damoklesschwert schon länger über der Schule. Schon für das Schuljahr 2023/​24 hatte die Schule einen „blauen Brief“ erhalten – wegen der „konstant sehr niedrigen Schülerzahlen in der Werkrealschule über mehrere Jahre hinweg“.





Wie es an der Schlossgartenschule weitergeht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Aufgrund mangelnder Schülerzahlen über die Jahre hinweg blieben nur zwei Optionen: Entweder die Kommune beantrage die Schließung. Oder der Bildungsgang Werkrealschule werde vom Schulamt aufgehoben. Spätestens zum Schuljahr 2025/​26 werde die Schlossgartenschule dann nur noch als reine Grundschule weitergeführt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



623 Aufrufe

136 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen