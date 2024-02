Handwerkermesse „Rund ums Haus“ im Gmünder Stadtgarten

Archivfotos: zi

Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, präsentieren sich über 40 Fachbetriebe bei der 36. Handwerkermesse im Schwäbisch Gmünder Congress Centrum Stadtgarten. Bauwillige, Modernisierer, Sanierer und Investitionswillige finden hier kompetente Ansprechpartner für alle Themen rund ums Bauen und Renovieren. Die Messe ist an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Ergänzt wird die Ausstellung an beiden Tagen durch ein umfassendes Vortragsprogramm im Jörg-​Rathgeb-​Saal des Kongresszentrums. Im Mittelpunkt stehen unter anderem die energetische Gebäudesanierung, die Förderkulisse nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz sowie der Einsatz erneuerbarer Energien im Haus. Der Eintritt zur Messe und zu den Vorträgen ist frei.





Darüber hinaus erweitert die Sonderschau „Immobilien regional“ das Informationsangebot der Handwerkermesse. Dort präsentieren sich namhafte Bauträger, Massiv– und Fertighausbauer und Dienstleister aus dem Immobilienbereich. Der Gmünder Baubürgermeister Julius Mihm wird die Ausstellung am Samstag um 9.45 Uhr offiziell eröffnen. An die Eröffnung schließt sich ein Messerundgang an.







Das Vortragsprogramm, einen Hallenplan, ein Interview mit Joachim Weber, dem Organisator der Messe, und viele weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



