Heubach: Schulden machen für Freibad-​Sanierung

Foto: Stadt Heubach

Die Heubacher sollen auch diesen Sommer in ihrem Freibad schwimmen und plantschen können. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag einem zwei Millionen Euro schweren Sanierungsplan zugestimmt, der in drei Phasen unterteilt ist.

Donnerstag, 22. Februar 2024

Sarah Fleischer

Wie das Sanierungskonzept aussieht und was die Sanierung kosten wird, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Bürgermeister Dr. Joy Alemazung eröffnete die Sitzung mit dem Hinweis: „Unsere Suche nach Zuschussmöglichkeiten war erfolglos, denn das Schwimmbad ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Die Absicht, es zu sanieren, haben wir nie aufgegeben. Es war keine Frage ‚ob‘ sondern nur die Frage ‚wie?‘“ Die Gemeindeverwaltung legte ein zweistufiges Konzept vor, das vermeiden soll, dass das Bad dieses Jahr wegen der Renovierungsarbeiten geschlossen bleibt. Finanzierungs– und Zeitfragen wurden intensiv vom Gemeinderat vor seiner Entscheidung diskutiert.

