Insolvenz der TTL OP GmbH: Wie geht es weiter?

Foto: fleisa

Die TTL OP GmbH hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen hat 27 Filialen in Süddeutschland, unter anderem in Schwäbisch Gmünd. Wie geht es nun mit den Filialen weiter?

Donnerstag, 22. Februar 2024

Sarah Fleischer

Beck und sein Team analysieren derzeit die finanzielle Situation der Gesellschaft. Klar ist: Das Unternehmen ist nur zu erhalten, wenn der Einstieg eines Investors kurzfristig gelingt. Derzeit führen die Verantwortlichen daher Gespräche mit potenziellen Interessenten. Währenddessen wird der Geschäftsbetrieb weiter fortgeführt. Welche Filialen geöffnet werden können, kann aktuell nur fallweise entschieden werden.





Woran das liegt, ob es Hoffnung auf dauerhaften Erhalt einiger Filialen gibt und wie es mit der Filiale in Schwäbisch Gmünd aussieht, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Das Amtsgericht Aalen bestellte Steffen Beck von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter . Finanzielle Probleme sorgten für Ärger sowohl bei Kunden, als auch bei Mitarbeitenden. Sie Filiale in Schwäbisch Gmünd ist seit einigen Wochen geschlossen

