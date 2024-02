Kreissparkasse: Viel weniger Baukredite

Wegen hoher Zinsen brachte die Kreissparkasse Ostalb 2023 nur halb so viele Wohnbaufinanzierungen an den Mann wie ein Jahr zuvor. Mit der Gesamtbilanz zeigt sich der Vorstand dennoch zufrieden: In einer herausfordernden Zeit sei das Geschäft solide gewachsen.

Donnerstag, 22. Februar 2024

Benjamin Richter

Einen drastischen Einbruch verzeichnet die KSK, wie die gesamte Branche, bei den Wohnungsbaukrediten: Sie sind laut dem Vorstandsvorsitzenden Markus Frei um ungefähr 50 Prozent im Vergleich zu 2022 zurückgegangen. Dies habe vor allem mit den hohen Zinsen und Baupreisen, aber auch mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun, etwa der Verunsicherung durch das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung.

Insgesamt vergab die KSK im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Euro an neuen Krediten – in einem „normalen Jahr“ sind es Frei zufolge mehr als 400 Millionen. Für 2024 rechnet der Vorstand mit einer weiterhin gebremsten Nachfrage im Baufinanzierungsgeschäft.





Bei welchen Anlageformen es laut der Kreissparkasse eine „absolute Renaissance“ gegeben hat und warum das Kreditinstitut ab Juli nur noch zwei statt wie bisher drei Vorstände haben wird, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch online im iKiosk.

Am Donnerstag öffnete die Kreissparkasse Ostalb am Gmünder Sparkassenplatz ihre Bücher für die Presse. Die Zahlen erklären, warum es dem Vorstand trotz der Konflikte in der Ukraine und Nahost und einer sich eintrübenden Wirtschaftslage nicht an Zuversicht mangelt: Um rund 120 Millionen Euro oder 1,9 Prozent schraubte das Geldhaus seine Bilanzsumme auf nunmehr gut 6,5 Milliarden Euro in die Höhe und baute nach eigenen Angaben seine Marktführerschaft im Landkreis dadurch weiter aus.

