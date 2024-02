Matinee zum Internationalen Frauentag im Ostalbkreis

„Frauen und Klimapolitik, oder: Ist Nachhaltigkeit weiblich?“, lautet die Frage bei der Matinee zum Internationalen Frauentag am Sonntag, 3. März im Landratsamt des Ostalbkreises in Aalen.

Donnerstag, 22. Februar 2024

Sarah Fleischer

Thematisch geht es in diesem Jahr um „Frauen und Klimapolitik, oder: Ist Nachhaltigkeit weiblich?“





Was die Zuschauerinnen bei der Matinee erwartet und wo man sich anmelden kann, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Die Matinee zum Frauentag hat im Landratsamt Ostalbkreis Tradition. Immer am Sonntag vor dem Frauentag laden die Beauftragten für Chancengleichheit im Ostalbkreis – Anna-​Lena Mutscheller (Aalen), Annette Diessner (Ellwangen), Elke Heer (Schwäbisch Gmünd) sowie Carmen Venus (Ostalbkreis) – zu dieser Veranstaltung ein. Über 200 Frauen freuen sich jedes Jahr auf dieses kreisweite Event aus Frauenpolitik, Musik und Vernetzung, das in diesem Jahr am Sonntag, 3. März, um 11 Uhr im Landratsamt in der Stuttgarter Straße 41 in Aalen stattfindet.

