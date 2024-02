Paulaner Schwäbisch Gmünd: Letzter Öffnungstag

Foto: gbr

Im Januar war bekannt geworden, dass das Paulaner-​Gasthaus am Marktplatz in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Ein Insolvenzverwalter hatte sich zuletzt der Sache angenommen. Nun steht der letzte Öffnungstag fest.

Donnerstag, 22. Februar 2024

Sarah Fleischer

Am 27. Januar öffnet das Paulaner Wirtshaus zum letzten Mal seine Türen. Das bestätigt Inhaber Arijan Ljajka auf Anfrage. „Wir haben an dem Tag zu den regulären Zeiten geöffnet. Die zwei Tage danach brauchen wir, um aufzuräumen, sauber zu machen und alles so weit fertig zu machen.“

