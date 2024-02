Schwimmen: Der Mugele-​Cup als wichtiger Leistungstest

Bei den Kurzbahnwettkämpfen um den Mugele-​Cup des Schwimmvereins Gmünd sind bei freiem Eintritt spannende Rennen zu erwarten. An diesem Samstag und Sonntag gibt es dabei die seltene Gelegenheit, die SVG-​Topschwimmerinnen live in Gmünd zu erleben.

Freitag, 23. Februar 2024

Thomas Ringhofer

Ihre Erfolge feiern sie in der Regel in den großen deutschen Leistungszentren mit wettkampfgerechten 50-​Meter-​Bahnen zum Beispiel in Berlin, Heidelberg, Freiburg, Wuppertal oder Hamburg. An diesem Samstag und Sonntag jeweils zwischen 9.30 und circa 17.30 Uhr haben die sportbegeisterten Gmünderinnen und Gmünder die seltene Gelegenheit, die Spitzenathletinnen und Spitzenathleten des heimischen Schwimmvereins um die Gmünder Sportlerin des Jahres Marie Fuchs live zu erleben.





Im Hallenbad an der Goethestraße finden zum zehnten Mal die attraktiven Kurzbahnwettkämpfe um den Mugele-​Cup statt. Der Eintritt zu den spannenden und hochklassigen Rennen ist frei. Zwischen den einzelnen Wettbewerben können im Hallenbad Schwimmbekleidungen und –utensilien von Fachfirmen erworben werden. Das Catering-​Team des SVG sorgt für sportgerechte Speisen und Getränke.









Die übersichtlichen Zeitpläne zu den Wettkämpfen finden Sie in der Rems-​Zeitung vom Samstag.



Für SVG-​Trainer Björn Koch und seine Assistentin Dany Fuchs ist der Mugele-​Cup ein wichtiger Leistungstest für die bereits im Mai in Berlin stattfindenden Deutschen Meisterschaften: „Wir wollen wieder mit unserer kompletten Leistungsgruppe 1 die Qualifikationszeiten erreichen und möglichst wie im Vorjahr über 4 x 100 Meter Freistil der Damen auf das Podest schwimmen“, gibt Koch die interne Zielsetzung aus.

