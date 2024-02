Schwimmen kann Leben retten

Symbol-​Foto: Pixabay/​Lee_​seonghak

Fast 400 Menschen ertranken 2023 in Deutschland. Die DLRG teilt mit: Rund 90 Prozent der Unfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr in Binnengewässern. Denn die sind meistens unbewacht.

Freitag, 23. Februar 2024

Sarah Fleischer

Mindestens 378 Menschen sind 2023 in Deutschland ertrunken. Das sind 25 mehr als im Vorjahr, wie die Deutsche Lebens-​Rettungs-​Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte.



Mit 62 Toten ertranken die meisten Menschen den Angaben zufolge 2023 in Bayern, in Baden-​Württemberg waren es 43. Der Großteil der Fälle ereignete sich laut DLRG in Binnengewässern, also Seen und Flüssen.





Warum die so gefährlich sind und warum immer weniger Kinder richtig Schwimmen lernen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



