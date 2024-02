25 Jahre Gmünder Hilfe für Nepal

An Heiligabend 1998 von Ellen Dietrich gegründet, bereitet der Verein Haus der Hoffnung mit Sitz in Schwäbisch Gmünd jungen Menschen aus Nepal seit 25 Jahren Wege aus der Armut, zu Bildung und Arbeit. Die Stadt Gmünd würdigte dieses Engagement am Samstag mit einem Festakt im Prediger.

Bunt, fröhlich und ausgelassen – so wird in Nepal laut Richard Arnold gerne gefeiert. Der Gmünder Oberbürgermeister war vergangenes Jahr selbst in dem Land, erlebte auf Einladung von Ellen Dietrich aus erster Hand die Gastfreundschaft der Nepalesen.

Bunte Stoffgirlanden, aber vor allem die unerschütterlich gute Laune der jungen Frauen und Männer aus Nepal, die im Gmünder Raum und der Region Stuttgart derzeit eine Ausbildung machen, brachten diesen Spirit am Samstag zum Jubiläumsfest des Vereins Haus der Hoffnung Hilfe für Nepal in das Kulturzentrum Prediger.

Momente des betretenen Schweigens waren da äußerst rar – einen gab es, als Rajesh Adhikari sein bisheriges Leben bündig in Worte fasste.





Von welcher Schlüsselbegegnung der Einrichtungsleiter der Häuser der Hoffnung in Kathmandu dem Publikum im Prediger berichtete und wie das Netzwerk und die Angebote des Vereins im Lauf eines Vierteljahrhunderts gewachsen sind, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

