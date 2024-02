Zwei Jahre Ukraine-​Krieg: Die Lage im Ostalbkreis

An diesem 24. Februar ist der Überfall Russlands auf die Ukraine genau 24 Monate her. Seitdem tobt ein Krieg, der Auswirkungen auf die ganze Welt hatte und hat – auch auf den Ostalbkreis.

Samstag, 24. Februar 2024

Nicht lange dauerte es, bis die ersten Menschen vor dem Krieg aus ihrer Heimat flohen. „Ich weiß noch genau, wie die ersten ukrainischen Geflüchteten damals bei uns ankamen“, erinnert sich Mutlangens Bürgermeisterin Stephanie Eßwein. „Sie standen da, manche noch in ihren Schlafanzügen, völlig übermüdet mit ihren Kindern an der Hand und nur dem Nötigsten im Gepäck.“ Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind seitdem auf ihrer Flucht in den Ostalbkreis gekommen. Besonders zu Beginn war die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung enorm. Inzwischen ist der Ukraine-​Krieg in der Öffentlichkeit längst nicht mehr so präsent.



Doch Sprachkurse, Hilfsangebote, psychologische Betreuung — all das läuft weiter, muss weiter laufen. Auch zwei Jahre nach Kriegsbeginn.







Was in diesen zwei Jahren alles im Ostalbkreis passiert ist und wie der ukrainische Fotograf Valerii Verbestkyi über die aktuelle Lage denkt, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Nach diesem 24. Februar war nichts mehr wie zuvor. Krieg auf dem europäischen Kontinent, undenkbar für viele. Doch an jenem Donnerstagmorgen ordnete Putin Militäroperationen in den Regionen Luhansk und Donezk an, die bereits seit 2014 teilweise von prorussischen Separatisten kontrolliert wurden. Nur wenig später begann der Krieg, den man in Russland aber bis heute nicht als solchen benennen darf. „Spezialoperation“ lautet die offizielle Bezeichnung.

