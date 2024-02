Lego League an PH Gmünd: So lief’s

Ein kurioses Bild bot sich Besuchern am Samstag an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd: Statt Studierender im jungen Erwachsenenalter tummelten sich Grundschüler auf den Gängen, in den Räumen und dem großen Hörsaal. Grund dafür war das Bildungsprogramm First Lego League.

Seit August haben Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-​Württemberg, auch von der Hector-​Kinderakademie Schwäbisch Gmünd, die Möglichkeit bekommen, sich in den Bereichen Forschung, Konstruktion und Programmierung auf spielerische Weise zu entfalten.

Im Team tüftelten die Kinder an motorisierten Lego-​Modellen und lernten das Programmieren kennen. Die Betreuer brachten ihnen den respektvollen Umgang mit Mathematik und Naturwissenschaft, gemeinsames Erleben und kritisches Denken bei.

Am Samstag präsentierten die teilnehmenden Schüler ihre Ergebnisse bei der Ausstellung und tauschten Ideen aus.





Wie die Bewertung der Lego-​Modelle ablief und nach welchen Kriterien die Preise vergeben wurden, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

