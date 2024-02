Skispringen: Anna Rupprecht mit bestem Saisonergebnis

Foto: picture alliance/​BARBARA GINDL

Beim Damen-​Weltcup im österreichischen Hinzenbach hat Skispringerin Anna Rupprecht vom SC Degenfeld am Samstag als Siebte ihr bis dato bestes Saisonergebnis erzielt. Beim zweiten Einzelspringen verpasste sie einen Tag später die Top Ten nur knapp.

Montag, 26. Februar 2024

Thomas Ringhofer

Auf der kleinsten Normalschanze dieser Weltcup-​Saison ist es Anna Rupprecht bereits in der Qualifikation für den ersten Einzelwettbewerb in Hinzenbach gelungen, ihre Top-​Ten-​Ambitionen zu untermauern. Ihr Sprung auf 81,5 Meter verhalf der Gmünderin zum siebten Platz in der Quali, bei der gleich 60 Teilnehmer-​innen und damit so viele wie noch nie in dieser Saison dabei waren.









Beim ersten Einzelspringen in Hinzenbach gelang dem deutschen Team am Samstag das beste Teamergebnis dieses Winters mit einem Trio unter den besten zehn. Anna Rupprecht sprang zunächst auf 84,5 Meter und beendete damit den ersten Durchgang als Neunte. Im Finale setzte die 27-​Jährige noch einmal zwei Meter drauf und machte dadurch zwei Plätze gut. Als Siebte landete die Gmünderin mit insgesamt 224,1 Punkten zwei Positionen vor ihrer neuntplatzierten Teamkollegin Selina Freitag (86,5/86/221,1).

