TSB Gmünd II: Rascher legt ab Sommer eine Pause ein

Foto: Astavi

Nach zwei Aufstiegen in Folge mischen die „Jungen Wilden“ des Handball-​Landesligisten TSB Gmünd II auch in der höheren Liga munter mit. Erfolgstrainer Andreas „Rudi“ Rascher sieht nach der laufenden Saison den perfekten Zeitpunkt für seinen Abschied von der Trainerbank gekommen.

Montag, 26. Februar 2024

Alex Vogt

Diesen Sommer aber ist endgültig Schluss. Vom Spielfeld war Rascher einst direkt ins Traineramt gerutscht, 21 Jahre lang steht er inzwischen nahezu ohne Unterbrechung an der Seitenlinie. Nach seiner Station beim damaligen Württembergligisten HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf hatte er im November 2019 beim TSB Gmünd angeheuert. Zunächst als Co-​Trainer des Oberliga-​Teams, anschließend führte er das neu aufgebaute Perspektivteam aus den Niederungen der Bezirksklasse bis in die Spitzengruppe der Landesliga.





Was Andreas „Rudi“ Rascher selbst zu seinem Abschied am Saisonende beim TSB Gmünd II sagt, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 27. Februar.



Die beiden knappen Niederlagen beim Spitzenteam Bernhausen (25:28) und gegen die HSG Bargau/​Bettringen (31:32) haben die Euphorie zwar ein wenig gedämpft. Dennoch zählt das Perspektivteam des TSB Gmünd zu den großen Überraschungen der laufenden Landesliga-​Saison, hatte zwischendurch sogar die Tabellenführung erobert und befindet sich als Tabellenfünfter weiterhin auf dem besten Wege zum Klassenerhalt.Vom Erfolg seiner jungen Truppe war Andreas Rascher, von allen nur „Rudi“ gerufen, schon vor einem Jahr quasi überrumpelt worden. Der Trainer hatte das vorläufige Ende seiner Laufbahn um ein weitere Saison hinausgezögert, da sicherten sich die TSB-​Talente mit sensationellen 17 Siegen in Serie doch noch die unverhoffte Bezirksliga-​Meisterschaft.

