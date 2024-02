Verwaltungsrat stimmt für Klinik in Essingen

Foto: hs

Mit großer Mehrheit hat der Verwaltungsrat der Kliniken am Montag in öffentlicher Sitzung für einen Klinikneubau bei Essingen gestimmt. Ein ursprünglich gutes Argument für die Aalener Kombi-​Lösung geriet dabei ins Wanken.

Montag, 26. Februar 2024

Thorsten Vaas

Gegen einen Klinikneubau bei Essingen votierten lediglich die Aalener Kreisräte Wolfgang Steidle (CDU), Thilo Rentschler (SPD) und Roland Hamm (Linke). Außerdem gab es eine Enthaltung. In der Diskussion signalisierten Karl Bux (CDU), Volker Grab (Grüne), Karl Hilsenbek (Freie Wähler) und Frank Gläser (AfD), dass ihre Fraktionen mehrheitlich ebenfalls für einen Neubau in Essingen sind, während Carola Merk-​Rudolph (SPD) dazu nichts sagte. Endgültig entscheiden soll der Kreistag am Dienstag, 5. März.In der Sitzung geriet das Argument von Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting stark ins Wanken, dass die von ihm vorgeschlagene Kombi-​Lösung am Standort des Ostalb-​Klinikums nachhaltiger sei.

