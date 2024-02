Warnstreik bei der Barmer Schwäbisch Gmünd

In der laufenden Tarifrunde der Barmer ruft die Gewerkschaft Verdi alle Beschäftigten der Barmer in Schwäbisch Gmünd am 28. Februar zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen auf.

Montag, 26. Februar 2024

Sarah Fleischer

Wann der Warnstreik beginnt und was Verdi für die Angestellten der Barmer fordert, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Die Belegschaft der BARMER fordert von ihrer Arbeitgeberin eine angemessene Entgeltsteigerung“, so Friederike DeCoite, Gewerkschaftssekretärin im ver.di-Bezirk Ulm-​Oberschwaben. Nachdem die Barmer in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot unterbreitet hatte, legte sie in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vor, das für 2024 keine tabellenwirksame Entgelterhöhung vorsieht, sondern lediglich die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie. Verdi rechne mit einer hohen Beteiligung am Warnstreik, denn „das bisherige Angebot am Verhandlungstisch bedeutet Reallohnverlust“, so DeCoite.

