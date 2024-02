Hinter den Kulissen: Dreharbeiten zum Kikife-​Kurzfilm

Foto: msi

Der Raum kahl, die Konzentration hoch. Wer kann diesem Gefängnis entkommen? Der Kurzfilm zum diesjährigen Kinder-​Kino-​Festival (Kikife) gibt die Antwort. Ein Besuch bei den Dreharbeiten.

Dienstag, 27. Februar 2024

Sarah Fleischer

Ein kahler Raum in dem Gebäude des Uniparks, in dem sich normalerweise das Unikom befindet. Gekachelter Boden, die Fenster verhangen. Darin herrschte am Sonntagmorgen bereits eine Atmosphäre voll kreativer Konzentration. Denn am Wochenende entstand dort der Kurzfilm zum Kinder-​Kino-​Festival , bei dem Kinder und Jugendliche vor und hinter der Kamera selbst aktiv sein durften.