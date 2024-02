Bettringen: Edeltraud und Konrad Carbon feiern Eiserne Hochzeit

Das Ehepaar Edeltraud und Konrad Carbon feierte am Dienstag ihren 65. Hochzeitstag. Was als Flirt bei der Arbeit begann, wurde zu einer Liebe, die vielen Herausforderungen und einer Trennung von fast 1000 Kilometern standhielt.

Mittwoch, 28. Februar 2024

Sarah Fleischer

Das sollte auch der Ort sein, wo sie später die Liebe ihres Lebens kennenlernte.





Wie Edeltraud und Konrad ein Paar und schließlich ein Ehepaar wurden, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Es stimmt, was sinnbildlich über die Stärke der Beziehung nach 65 Ehejahren gesagt wird. Sie ist stark wie Eisen. Aber in diesen 65 Jahren hat es auch so manche Stürme gegeben“, meint die Jubilarin Edeltraud Carbon.Sie wurde als Edeltraud Pfisterer in Schwäbisch Gmünd geboren und wuchs unweit vom Margaritenheim mit zwei weiteren Geschwistern auf. Nach der Schule begann sie eine Ausbildung und ihren beruflichen Weg an der Hauptstelle der Kreissparkasse in Gmünd.

