BNE: Fragebogen vom Landratsamt Ostalbkreis

Foto: tv

Was bedeutet „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und wie wird nachhaltige Entwicklung im Ostalbkreis bewertet? Das will das Bildungsbüro der Landkreisverwaltung herausfinden. 10.000 Fragebögen wurden verschickt.

Mittwoch, 28. Februar 2024

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



10.000 zufällig ausgewählte Personen haben inzwischen Post des Landratsamts Ostalbkreis bekommen. Im 19-​seitigen Dokument will das Landratsamt wissen, wie nachhaltige Entwicklung bewertet wird, „sodass wir eine ökologisch verträgliche Zukunft für alle mitgestalten können“, heißt es in dem Anschreiben. Dabei geht es um mehr als nur Umweltschutz. Bildung für nachhaltige Entwicklung bezieht sich auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der Unesco, unter anderem Armut und Hunger bekämpfen, ein gesundes Leben aller sichern, Selbstbestimmung stärken, Klimawandel bekämpfen und natürliche Lebensgrundlagen bewahren. „Die Ergebnisse der Befragung sollen als Grundlage für Entscheidungen und somit dem weiteren Ausbau von nachhaltiger Entwicklung im Ostalbkreis dienen“, so die Kreisverwaltung.

162 Aufrufe

125 Wörter

26 Minuten Online



