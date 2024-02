Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Das Ortsporträt des aktuellen Wochenblatts führt die Leserinnen und Leser nach Obergröningen. Obwohl Obergröningen die kleinste Gemeinde des Ostalbkreises ist, hat der Ort einiges zu bieten, zum Beispiel eine gut erhaltene Wehrkirche aus dem späten Mittelalter. Darüber hinaus gibt es jeweils ein doppelseitiges Special zum Haus der Gesundheit in Schwäbisch Gmünd sowie zur Frühjahrsausstellung bei Bopp Landmaschinen in Böbingen, die am Wochenende stattfindet.

Mittwoch, 28. Februar 2024

Franz Graser

49 Sekunden Lesedauer



Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 55.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem an vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.