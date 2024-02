Der Schalt-​Tag: Fakten zum 29. Februar

Symbol-​Foto: Pixabay/​MintMiller

Der 29. Februar — nur alle vier Jahre taucht dieses Datum im Kalender auf. Das hat Ursachen — und auch Folgen.

Donnerstag, 29. Februar 2024

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Grundsätzlich kommt der 29. Februar in allen Jahren zum Vorschein, die durch vier teilbar sind. So waren 2020 wie auch 2016 Schaltjahre. Aber: das gilt nicht für Jahre, die auch durch 100 teilbar sind — also 1800 und 1900 zum Beispiel. Doch auch bei dieser Regel gibt es Ausnahmen. Aber warum gibt es überhaupt Schaltjahre?



Der Grund, warum der zusätzliche Tag dem Febraur angehängt wurde, liegt in der Antike…





Was damals die Beweggründe waren und wer alles am 29. Februar Geburtstag hat, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe gibt’s auch am iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



219 Aufrufe

121 Wörter

53 Minuten Online



Beitrag teilen