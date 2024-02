Geschirrmobil für Vereine in Gschwend

Die Gschwender Vereine können sich auf eine neue Errungenschaft der Gemeinde freuen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, so schnell wie möglich ein kommunales Geschirrmobil anzuschaffen.

Donnerstag, 29. Februar 2024

Thorsten Vaas

„Dies wollen wir so bald anschaffen, dass es für die bevorstehende Festsaison bereits zur Verfügung steht“, sagte Bürgermeister Christoph Hald. Die Verwaltung hatte dem Gemeinderat dazu eine Kostenberechnung vorgelegt, sowohl was die Anschaffung als auch die Folgekosten angeht. Dabei lag der günstigste Anbieter bei einem Preis von 26.000 Euro. Dies rief einige Gemeinderäte auf den Plan, die nichts von einem „günstigen“ Anbieter wissen wollten, weil ein hochwertiges Modell sicher auf die Dauer wirtschaftlicher sei — mehr darüber lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

