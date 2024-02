Auch in Weiler sind die Narren los

„Bergochs Muh“ heißt es in Weiler, wenn die Narren feiern. So auch während der Prunksitzung in der Bernhardushalle.

Sonntag, 04. Februar 2024

Jürgen Widmer

19 Sekunden Lesedauer



Dort begeisterte ein buntes Programm das Publikum. Und am Sonntag, 4. Februar, ist ganz Weiler in den Bergen aus dem Häuschen, wenn der familienfreundliche Umzug mit mehr als 30 Gruppen von 13.30 Uhr an durch das Dorf zieht.







Ausführliche Berichte zur Prunksitzung und zum Umzug lesen sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



429 Aufrufe

77 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen