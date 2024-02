Leichtathletik: Nelly Sohn holt einen kompletten Medaillensatz

Bei den baden-​württembergischen Jugend-​Meisterschaften der Leichtathleten in Sindelfingen sammelt der Nachwuchs der LG Staufen in jeder Altersklasse Medaillen.

Nicht nur die aktiven Athleten der LG Staufen glänzten bei den BW-​Finals im Sindelfinger Glaspalast mit Top-​Leistungen, auch die rot-​weiße Jugend räumte mit sechs Medaillen und vielen Endkampfplatzierungen ab. Allen voran Nelly Sohn, die sich neben dem Titel im Weitsprung, der Vizemeisterschaft über 200 Meter auch im Kurzsprint eine Medaille sicherte. Zudem holten Jakob Wagner, Samuel Hofmann und Clara Boxriker jeweils die Vizemeisterschaft in ihren Disziplinen.









Erfolgreich qualifizierte sich Samuel Hofmann über 60 Meter für das Finale in der männlichen Jugend U 20. Dort zeigte er seine Konstanz über diese Strecke und platzierte sich am Ende in 7,30 Sekunde auf Rang sieben. Im Weitsprung stellte er sich ebenfalls der Konkurrenz, vom ersten Versuch an lag er dabei auf einem Medaillenrang. Am Ende landete er mit 6,58 Metern im ersten und vierten Durchgang nur drei Zentimeter hinter dem späteren Sieger, dennoch freute er sich über die Vizemeisterschaft bei den Landesmeisterschaften.

