FC Stern Mögglingen setzt Zusammenarbeit mit Trainer Tuna Tözge fort

Der Fußball-​Bezirksligist FC Stern Mögglingen hält an Tuna Tözge fest. Der Aufstiegstrainer bleibt für die nächste Saison ebenso im Amt wie „Co“ Hannes Balle. Einen neuen Coach braucht hingegen die zweite Mögglinger Mannschaft. Vereinslegende Sinan Keskin verabschiedete sich in der Winterpause.

Montag, 05. Februar 2024

Alex Vogt

In knapp einem Monat beginnt für den FC Stern Mögglingen nach der Winterpause der Kampf um den Klassenerhalt – eine Mission für Tuna Tözge (Bildmitte), der die Mögglinger in seiner Premierensaison prompt in die Bezirksliga geführt hatte. Unter dem Jubel der Mannschaft verkündete Sportvorstand Helmut Pfeifer bei der Neujahrsfeier, dass die Zusammenarbeit mit dem Trainer in die dritte Runde gehen wird.

Pfeifer hebt die Weiterentwicklung und den bemerkenswerten Zusammenhalt hervor, woran Tözge den größten Anteil habe. „Zusammen wollen wir die nächsten Schritte gehen“, ergänzt der Sportvorstand: „Bei der höheren Geschwindigkeit in der neuen Liga mussten wir bislang Lehrgeld zahlen. Ich bin überzeugt, dass uns Tuna schnellstmöglich auf dieses höhere Level heben wird. Er ist bei uns zum genau richtigen Zeitpunkt aufgeschlagen.“ Der FC Stern Mögglingen überwintert mit zwölf Punkten aus 14 Spielen auf Tabellenplatz 13.



Hannes Balle (auf dem Bild rechts) wird Tözge weiterhin zur Seite stehen. Der Co-​Trainer ist in seiner Rolle des Abwehrchefs zugleich Tözges verlängerter Arm auf dem Spielfeld.







Mehr zur Verlängerung von Tuna Tözge und Hannes Balle und warum sich Sinan Keskin (links auf dem Bild) nach einem halben Jahr als Trainer der zweiten Mögglinger Mannschaft verabschiedet hat, lesen Sie im Bericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 6. Februar.



