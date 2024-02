Gewerbliche Schule: Tag der offenen Werkstatt

Foto: msi

Schwäbisch Gmünds reiche Tradition als Gold– und Silberstadt ist wohl nur an wenigen Orten noch so lebendig wie in der gewerblichen Schule im Arenhaus. Altes Handwerk trifft dort auf junge Menschen, historische Techniken auf moderne Interpretationen. Am Samstag war dies beim Tag der offenen Werkstatt für Besucherinnen und Besucher erlebbar.

Alle durften einmal den wortwörtlichen Hammer schwingen und trugen somit zum charakteristischen Sound des Arenshauses bei.







Was den Besucherinnen und Besuchern alles geboten wurde, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Präsenz in der Stadt zu zeigen, im Gespräch zu bleiben und die Zukunft des Goldschmiedehandwerks darzustellen, ist Schulleiterin Sabine Fath ein wichtiges Anliegen. Dazu gehören einerseits die Schaufenster, in denen Werkstücke der derzeit 50 Schülerinnen und Schüler ausgestellt werden, ebenso wie Angebote wie der Samstag. Denn die offenen Werkstätten sind nicht nur für möglicherweise interessierte Schüler, sondern für Jung und Alt.

