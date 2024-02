Grabbensitzung mit Südsee-​Flair

Unter dem Motto „“Palmen, Südsee, weißer Sand – Grabben außer Rand und Band!“ boten die Grabben am Wochenende ein vielseitiges Nonstop-​Programm. Im Südsee-​Flair wurde die Gemeindehalle passend gestaltet.

Montag, 05. Februar 2024

Sarah Fleischer

Die Darbietungen der bunten Narrenschar sorgten den ganze Abend über für ausgelassene Stimmung.





Die Fasnachtshochburg Grabbenhausen erlebte an diesem Wochenende wieder den Höhepunkt der tollen Tage. Um dabei zu sein, fand sich zur CVG-​Grabbensitzung am Samstagabend eine große Besucherschar in der Herlikofer Gemeindehalle ein.Auch in diesem Jahr wurde die Grabbensitzung musikalisch durch die Grabbablos, eine Gruppierung aus dem Musikverein Herlikofen, begleitet. Sie führten mit Tanzmusik und Tusch unter der Leitung von Lara Hitzler durch das Programm.

