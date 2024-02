„Nacht des offenen Denkmals“ in Schwäbisch Gmünd

Sich einmal fühlen wie bei „Nachts im Museum“, das geht am zweiten Septemberwochenende. Dann findet in Gmünd die „Nacht des offenen Denkmals“ statt – als landesweiter Auftakt zum „Tag des offenen Denkmals“.

Die Auftaktveranstaltung für Baden-​Württemberg findet in Schwäbisch Gmünd statt, und damit auch die „Nacht des offenen Denkmals“.







Münster, Johanniskirche, Imhofstraße 9 oder alte staufische Keller: die Innenstadt Schwäbisch Gmünds ist voll mit Denkmälern – und damit aus Sicht von Prof. Dr. Claus Wolf ideal für die „Nacht des offenen Denkmals“. Auf Denkmalpflege werde in Gmünd viel Wert gelegt, lobte der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege beim Pressegespräch.Am 8. September dreht sich in Deutschland alles um Denkmäler. Sie werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, oft finden Führungen, Konzerte und ein Rahmenprogramm statt. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Wahr-​Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“.

