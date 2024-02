Forscher finden Meteorit in Brandenburg

Symbol-​Foto: s.kunka /​pix​e​lio​.de

Im Januar verglüht ein Asteroid in der Nähe von Berlin. Forscher haben die gefundenen Bruchstücke nun untersucht.

Dienstag, 06. Februar 2024

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Das Museum für Naturkunde Berlin hat die Funde seltener Meteoriten in Brandenburg bestätigt. Erste Ergebnisse der Untersuchungen von mehr als 20 Proben aus dem Streufeld eines am 21. Januar verglühten Asteroiden belegten, dass es sich um einen seltenen sogenannten Aubriten handle, teilte das Museum am Montag mit. Besucherinnen und Besucher sollen künftig einige Bruchstücke in der Ausstellung des Museums sehen können.





Wie viele Aubriten bislang auf der Erde gefunden wurden, lesen Sie am Dienstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe gibt’s auch als E-​Paper am iKiosk.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



380 Aufrufe

109 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen