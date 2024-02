Schwäbisch Gmünd: Ehefrau mit Messer verletzt

Am frühen Montagmorgen wurde in Schwäbisch Gmünd eine Frau von ihrem Mann mit einem Messer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Dienstag, 06. Februar 2024

Am Montagmorgen um kurz nach 2 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass es wohl in einem Haushalt in der Barnsleyer Straße einen Vorfall häuslicher Gewalt gab. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem Ehepaar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, in deren Verlauf der 45-​jährige alkoholisierte Ehemann seine 42-​jährige Frau zunächst mehrfach geschlagen und letztendlich mit einem Messer verletzte haben soll.

Die Frau musste aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 45-​Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen jedoch — nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen — mit der Auflage eines Annäherungsverbotes wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.









