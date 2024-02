Stoff Reitter in der Franziskanergasse schließt

Foto: fleisa

56 Jahre lang existierte das Stoff– und Kurzwarengeschäft Reitter in der Franziskanergasse, zuletzt geführt von Christine Fila. Nun muss der Laden schließen.

Dienstag, 06. Februar 2024

Sarah Fleischer

Es lohnt sich finanziell nicht mehr“, bringt Inhaberin Christine Fila es auf den Punkt. Schon seit längerer Zeit finanziere sie das Stoffgeschäft über ihre Schneiderei, die in den gleichen Räume liegt, mit. Aber das funktioniere auf Dauer einfach nicht. Also macht Fila, die im Sommer in Rente geht, Stoff Reitter nun zu. Bis zum 31. März läuft ein Ausverkauf.

Vor etwas mehr als fünf Jahren hatte sie das Geschäft in der Franziskanergasse/​Ecke Radgässle von Gründerin Katharina Reitter übernommen.







Wie es für Fila weitergeht und was aus ihrer Sicht die Gründe für den Kundenschwund sind, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



