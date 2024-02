Timo Waibel übernimmt das Eiscafé „Cremino“

Foto: fg

Gaetano Cutaia, der das Lokal in der Bocksgasse seit 2001 betrieben hat, übergibt an Timo Waibel. Der neue Inhaber übernimmt auch die Eisrezepte seines Vorgängers. Punkten will der Nachfolger nicht nur mit Eis, sondern auch mit Kuchen, Torten und kleinen Speisen.

Dienstag, 06. Februar 2024

Franz Graser

Eigentlich ist Timo Waibel, der neue Inhaber des „Cremino“, gelernter Konstruktionsmechaniker und diplomierter Vertriebsingenieur. Doch seit über 20 Jahren ist der „waschechte Gmünder“, so Waibel über sich selbst, in der Gastronomie tätig, unter anderem in der Tennis-​Vereinsgaststätte in Unterbettringen.





Schon seit einiger Zeit hatte der 49-​Jährige den Wunsch, sich selbstständig zu machen, etwa mit einer Bar. Die Gelegenheit ergab sich nun, weil Gaetano Cutaia, der das „Cremino“ in der Gmünder Bocksgasse seit 2001 betreibt, sich beruflich zurückziehen möchte. Am Samstag, 10. Februar, steht die Neueröffnung an.







Was Timo Waibel für das „Cremino“ plant, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



