Jugend musiziert: Erfolge für Musikschulen Waldstetten und Rosenstein

Foto: msw

Fröhliche Gesichter gab es in der Musikschule Rosenstein nach dem erfolgreichen Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“. Auch die Nachwuchsmusikerinnen und –musiker der Musikschule Waldstetten konnten sich über exzellente Ergebnisse freuen.

Mittwoch, 07. Februar 2024

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Zwei Gruppierungen der Musikschule Waldstetten haben sich erfolgreich für diesen Entscheid qualifiziert. Sechs Schülerinnen und Schüler der Musikschule Rosenstein stellten sich nach monatelanger Vorbereitung mit vielen Vorspielen und hartem Üben einer professionellen Jury.





Wer sich für den Landesentscheid in Offenburg qualifiziert hat, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Jedes Jahr im Januar stellen sich begabte Schülerinnen und Schüler einer strengen Jury beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Am vergangenen Wochenende fand der Regionalwettbewerb in Steinheim statt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



279 Aufrufe

108 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen