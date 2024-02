Regionalentscheid FIRST LEGO League Challenge in der „eule“ Gmünd

Foto: hofer

Am Samstag fand der Regionalentscheid der FIRST LEGO League Challenge in der Wissenswerkstatt „eule“ statt. Mit dabei waren auch zwei Teams vom Hans Baldung Gymnasium.

Mittwoch, 07. Februar 2024

Sarah Fleischer

Rund 150 Mädchen und Jungs im Alter zwischen neun und 16 Jahren tummelten sich den ganzen Tag über in den Räumen der „eule“. Dazu gesellten sich noch etliche Zuschauer, die für Stimmung sorgten, das Treiben an den vier Spielfeldern genauestens begutachteten und für lautstarke Unterstützung sorgten.







Was die Aufgabe beim Regioanlentscheid war und ob die Teams des HBG es in die nächste Runde geschafft haben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Am Samstag waren 20 Teams aus der Region, dem Großraum Stuttgart und der Ulmer Alb bis hinein ins Allgäu beim Regionalentscheid der FIRST LEGO League Challenge in der Wissenswerkstatt „eule“ am Salvator versammelt. Ein Novum: Auch zwei englische Teams von der International School Stuttgart waren am Start.

