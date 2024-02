Standort für Gschwender Rettungszentrum steht fest

Im Gschwender Gemeinderat wurde erneut über das Rettungszentrum beraten. Diesmal ging es darum, den Standort festzulegen und Zuschussanträge auf der Grundlage einer ersten Kostenschätzung auf den Weg zu bringen. In dem Rettungszentrum werden neben der Feuerwehr auch das DRK, die DLRG und das Notfallteam ihr neues zu Hause finden.

Mittwoch, 07. Februar 2024

Sarah Fleischer

Bürgermeister Christoph Hald stellte dem Gremium die beiden möglichen Standorte vor. „Für Standort eins an der B 298 spricht ganz klar die bessere Verkehrsanbindung. Und das kann für Rettungskräfte im Ernstfall entscheidend sein,“ informierte Hald. Deswegen hätten sich auch Feuerwehr und DRK für diesen Standort ausgesprochen. Für den Standort zwei hinter den Parkplätzen der Mehrzweckhalle spräche vor allem die Möglichkeit, das neue Rettungszentrum an die vorhandene Nahwärmeversorgung der anderen öffentlichen Gebäude in Reichweite anzuschließen. Die Verwaltung empfehle aber den Standort eins an der B 298.

