Susanne und Hans Peter Stein feiern diamantene Hochzeit

Foto: astavi

Das Ehepaar Susanne und Hans Peter Stein feiert im engeren Kreis der Familie die diamantene Hochzeit und stoßen auf 60 gemeinsame Jahre an. Liebe auf den ersten Blick war es bei ihnen allerdings nicht.

Mittwoch, 07. Februar 2024

Sarah Fleischer

42 Sekunden Lesedauer



Beide flohen aus ihrer Heimat, Susanne aus Ungarn und Hans Peter aus dem Sudetenland. An der Höheren Handelsschule in Schwäbisch Gmünd kreuzten sich die Lebenswege der beiden zum ersten Mal. „Ich mochte ihn überhaupt nicht. Er entsprach gar nicht in meinem Geschmack“, erinnert sich die Jubilarin heute , während ihr Ehepartner die Aussage gelassen wegsteckt.







Wie sie dennoch zum Paar wurden und was das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



In der Werrenwiesenstraße befindet sich das Haus der Eheleute Stein, das auch als Firmensitz der „SMS Automotive Stein – Liasion Office Germany“ dient. Der Hausherr grüßt freundlich vor dem Eingang, wo ihm sein langhaariger schottischer Schäferhund Gesellschaft leistet. Susanne Stein erledigt im Wohnzimmer noch geschäftliche Angelegenheiten, bevor sie ihren Laptop auf die Seite schiebt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



163 Aufrufe

169 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen