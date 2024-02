EnBW ODR: Strompreise bleiben stabil

Wegen der steigenden Netzentgelte müssen einige Stromversorger die Preise erhöhen. Die EnBW ODR hat nun verkündet, ihre Strompreise stabil halten zu wollen. Wie sieht es bei den Stadtwerken Gmünd aus?

Donnerstag, 08. Februar 2024

Sarah Fleischer

Ob die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd ihre Preise erhöhen oder nicht, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Trotz steigender Netzentgelte will die EnBW ODR ihre Strompreise stabil halten. Das hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung angekündigt. „Bei der ODR wird es aktuell keine Preiserhöhung geben“, heißt es in dem Schreiben.Der Grund für die gestiegenen Netzentgelte sind laut Netze ODR die „drastisch erhöhten“ Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber, da ein Zuschuss von 5,5 Millionen Euro seitens des Bundes nun doch wegfällt.

