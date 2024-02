Galerie: Rathaussturm in der Region

Fotos: dw, astavi, hs, herkommer

Am Donnerstag übernehmen die Narren die Herrschaft über die Verwaltungen in der Region. Hier gibt’s die schönsten Fotos der Rathausstürme in Gmünd und Umgebung.

Donnerstag, 08. Februar 2024

Thorsten Vaas

Narren rein – Bürgermeister raus: Am Donnerstag haben die Narren allerorts die Bürgermeister abgesetzt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren mit der Kamera dabei. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie, die den ganzen Nachmittag über aktualisiert wird.

