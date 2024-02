Kuno Kallnbach wird 70 Jahre alt

Kuno Kallnbach wird am heutigen Donnerstag 70 Jahre alt. Sein großes Engagement steht stets in Verbindung mit seinem tiefen Glauben und seinem Einsatz für Schwächere auf dieser Welt – in der Region, auf dem Kontinent und weltweit.

Donnerstag, 08. Februar 2024

Sarah Fleischer

2008 schließlich kam er, der sich in unterschiedlichsten Weiterbildungen zu einem Netzwerker und Coach entwickelte, nach Schwäbisch Gmünd. Kuno Kallnbach stieg als Programmdirektor in die leitende Mitarbeit auf dem Schönblick ein.







Was er in dieser Funktion alles auf die Beine gestellt hat und wofür er sich sonst noch engagiert, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Kuno Kallnbachs Lebenslauf führte den nun 70-​Jährigen über viele Stationen – vom Versicherungskaufmann im Büro seines Vaters über das Theologische Seminar St. Chrischona in der Schweiz hin zum Pastor in Hanau. Viele Jahre lang war er ab 1990 leitend als Personalvorstand im Evangelischen Gemeinschaftsverband Hessen-​Nassau mit der Verantwortung für 40 Pastoren, Gemeinde– und Jugendreferenten tätig.

