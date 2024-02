So Ebbes: Einmal Menü, bitte

Symbol-​Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Es gibt wohl kaum eine Person, die nicht schon mal einen Mitternachtsimbiss zu sich genommen hat – auch wenn der Zeitbegriff „Mitternacht“ in diesem Zusammenhang ausdehnbar auf die Zeit zwischen 23 Uhr und zwei Uhr morgens ist. Egal ob auf dem Sofa, weil das Fußballspiel des favorisierten Vereins in die Verlängerung geht, nach ein paar Drinks mit Freunden oder nach einem Konzert, weil das Abendessen dann eben doch schon einige Stunden zurückliegt. Letzteres war am Wochenende der Fall.

Donnerstag, 08. Februar 2024

Sarah Fleischer

1 Minute 16 Sekunden Lesedauer



In der folgenden Woche steht die Kolumnistin an der Supermarktkasse: Pasta, Tomaten-​Passata und eine Packung „pflanzliche Reibekäsealternative auf Mandelbasis“ liegen auf dem Band. Das Ganze kostet fast acht Euro. Könnte man das nicht auch als „Menü“ anbieten und einen Euro billiger machen? Gehört doch auch alles zusammen.





Zwar brachte der Zug die Kolumnistin samt Begleitung pünktlich um kurz vor 23 Uhr wieder an den Stuttgarter Bahnhof, doch nach insgesamt zwei Stunden Fahrt (eine Stunde hin und eine zurück), anderthalb Stunden Konzert und 20 Minuten Pause muss der Energiespeicher des Freundes dringend wieder aufgefüllt werden. Sonst wirds heikel. Während man am Gmünder Bahnhof in einer solchen Situation um diese Uhrzeit aufgeschmissen wäre, bietet der Stuttgarter Bahnhof eine letzte Rettung: Eine einsame Filiale der königlichen Fastfood-​Kette, die bis Mitternacht hungrige Reisende versorgt. Und was könnte einen Konzertabend des akademischen Orchesters Tübingen mit Violinkonzert von Britten und Tschaikowskys „Pathéthique“ besser abschließen als eine Portion frittierte Nicht-​Hühnchen-​Teile mit Pommes? Ob man ein Getränk wünsche, fragt die Service-​Kraft. „Dann ist es günstiger.“ Hä? „Ja, weil es dann ein Menü ist.“ – „Wir kaufen mehr und es kostet insgesamt weniger?“ – „Ja, ein Menü eben! Das gehört alles zusammen.“ So ganz durchblickt man die kapitalistische Logik dahinter nicht, aber was solls.

