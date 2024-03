Schaltjahr-​Babys am Stauferklinikum

Foto: ostalb kliniken

Meyra und Filip feiern künftig einen besonderen Geburtstag. Sie kamen im Stauferklinikum am 29. Februar zur Welt – also an einem Tag, der nur alle vier Jahre im Kalender steht.

Freitag, 01. März 2024

Sarah Fleischer

Mehr als 1500 Geburten zählt das Stauferklinikum jedes Jahr. Auch in diesem Schaltjahr 2024 wurden am 29. Februar an der Gmünder Klinik Kinder entbunden, zwei Elternpaare waren bereit, sich ablichten zu lassen. Alle Kinder sind glücklich und wohlauf. Die Eltern von Meyra und Filip sind sich indes auch schon einig: Beide Kinder dürfen jedes Jahr Geburtstag feiern. „Wenn kein Schaltjahr ist, dann einfach am 28. Februar.“

