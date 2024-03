TSB Gmünd empfängt „Lieblingsgast“ Söflingen

Foto: Zimmermann

Mit einem dünnen Polster zu den Abstiegsplätzen tritt der TSB Gmünd in die entscheidende Saisonphase in der Handball-​Oberliga ein. Am Sonntag (17 Uhr /​Große Sporthalle) gilt es den Tabellennachbarn TSG Söflingen um Ex-​TSBler Belmin Nadarevic auf Distanz zu halten.

Freitag, 01. März 2024

Benjamin Richter

Nicht bloß die aktuelle Form, sondern auch die ordentliche Ausgangslage stimmen positiv. Mit 10:6 Zählern belegt der TSB den vierten Rang in der neuen Tabelle, die vom TSV Blaustein und Weinsberg (beide 14:2) angeführt wird. Zehn Spiele entscheiden nun darüber, welche sechs der zehn Teilnehmer der künftigen Regionalliga Baden-​Württemberg angehören werden.





Die Zitterpartie um den Klassenerhalt hat zwar gerade erst begonnen, doch nach einer lange Zeit holprigen Vorrunde haben die „Jets“ inzwischen den richtigen Weg eingeschlagen. Mit den beiden hart erkämpften Heimerfolgen über den TuS Schutterwald (39:36) und den TSV Weinsberg (29:26) wanderten die Punkte sieben bis zehn auf das Konto für die bevorstehende Abstiegsrunde. „In den vergangenen Wochen war sehr viel Gutes dabei, und daran gilt es anzuknüpfen“, freut sich Michael Stettner über inzwischen deutlich stabilere Leistungen seines Teams. Der Trainer lässt es sich auch nicht nehmen, auf den Fast-​Punktgewinn beim Gruppensieger TSV Heiningen (29:30) hinzuweisen.

