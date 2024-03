Mit Stahlkugel auf Fenster in Gmünd geschossen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurde in der Oberbettringer Straße in Schwäbisch Gmünd mit einer Stahlkugel auf ein ein Fenster geschossen. Die Polizei sucht Zeugen.

Montag, 11. März 2024

Thorsten Vaas

Ein Hausbewohner meldete der Polizei am Sonntagmittag, dass er an seinem Fenster einen Schaden festgestellt hatte. Unbekannte hatten zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmittag, 13.30 Uhr, eine Stahlkugel auf das Fenster geschossen. Die Kugel durchschlug sowohl den Rollladen als auch die doppelverglaste Fensterscheibe. Sie konnte unterhalb des Fensters aufgefunden werden.Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten in dem genannten Zeitraum machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/​3580 entgegen.

