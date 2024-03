Die Gmünder Kunstmesse wird weiblicher

Mit dem Wechsel in der Vorstandschaft des Kunstvereins haben sich auch die Zuständigkeiten für die Kunstmesse verschoben. Geblieben ist aber der Anspruch, eine Plattform für Gegenwartskunst zu schaffen. Eröffnet wird die Messe am Freitag, 15. März, 19 Uhr.

Mittwoch, 13. März 2024

Jürgen Widmer

Dabei setzen die Verantwortlichen auf den bewährten Rahmen im Prediger, wollen aber auch neue Impulse setzen. 41 Künstlerinnen und Künstler sind am Wochenende mit ihren Werken zu erleben. Mit dabei sind bekannte Namen aus der Region, wie Don Cutter oder auch die Werke von Max Seiz, aber auch Kunstschaffende aus anderen Teilen des Landes.







Was es auf der Kunstmesse zu erleben gibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Am besten geht es gemeinsam. Da sind sich Bettina Burchard vom Kunstverein und Ralph Häcker, Leiter des Kulturbüros, einig. „Gemeinsam“, heißt in diesem Fall: Stadt und Kunstverein organisieren zusammen die Kunstmesse im Prediger.

