SG Alfdorf/​Hintersteinenberg: Trainer Stefan Hirsch hört nach der Saison auf

Foto: alv

Die Verantwortlichen des Fußball-​A-​Ligisten SG Alfdorf/​Hintersteinenberg wissen schon seit einigen Wochen Bescheid, am vergangenen Freitag hat Stefan Hirsch auch die Mannschaft informiert. „Ich werde nach dieser Saison aufhören“, gibt der aktuelle SG-​Trainer bekannt.

Mittwoch, 13. März 2024

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



Es sei nach dieser Saison aber einfach an der Zeit für neue Impulse von der Trainerbank aus. Denn: „Nach diesen fünf Jahren wird der Mannschaft ein frischer Wind gut tun“, so Hirsch.



In der Kreisliga A, Staffel I, belegt die Spielgemeinschaft nach 15 Spielen mit 21 Punkten den zehnten Tabellenplatz.



Nach insgesamt dann fünf Jahren als Coach der SG Alfdorf/​Hintersteinenberg soll und wird am Saisonende Schluss sein. „Es ist alles in Ordnung. Ich werde die Spielgemeinschaft keineswegs im Streit verlassen“, betont Hirsch die bislang so gute Zusammenarbeit.

