Stauferklinikum: Vision, Wünsche und Machbares

Fotos: gbr /​Visualierung: sgp-​architekten

Was bleibt vom Stauferklinikum, wenn in Essingen der Regionalversorger in Betrieb geht? Die Wunschliste für Mutlangen ist lang, aber in der gemeinsamen Sitzung des Gmünder und Mutlanger Gemeinderats wurde klar, dass bei realistischer Einschätzung von den präsentierten Visionen Abstriche gemacht werden müssen. Es geht nun auch darum, Alternativen zu finden für das, was in der Klinik in Mutlangen wegfallen wird.

Donnerstag, 14. März 2024

Gerold Bauer

Die beiden Gremien trafen sich am Mittwoch im Mutlanger Forum, wo Bürgermeisterin Stephanie Eßwein betonte, dass man an diesem Abend erst ganz am Anfang jenes Prozesses stehe, mit dem sich das Stauferklinikum in der veränderten Kliniklandschaft als zukunftsfähig positionieren soll. Einerseits gab es im Mutlanger Forum viel Lob für die schön aussehenden Visualisierungen, anderseits aber auch Kritik. Vermisst wurde nicht zuletzt ein medizinisches Konzept.





Was in dieser Sitzung präsentiert und vorgestellt wurde, erfahren Sie am 14. März in der Rems-​Zeitung!



