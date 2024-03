Wenn Onlinedating zur Belastung wird

Symbol-​Foto: Pixabay/​amrothman

Beim Warten auf den Bus oder während einer langweiligen Konferenz: Dating-​Apps gehören für viele zum Alltag. Das bleibt nicht ohne Nebenwirkungen – und die gleichen in manchen Fällen den Symptomen einer Krankheit.

Donnerstag, 14. März 2024

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer



Gut jede und jeder zweite Internetnutzer (51 Prozent) hat schon einmal Onlinedating genutzt, wie kürzlich eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab. 59 Prozent fällt es nach eigenen Worten leichter, digital Kontakte zu knüpfen – und ebenso viele erklären, durch Onlinedating sei es schwieriger geworden, im „realen Leben“ jemanden kennenzulernen. Wera Aretz hat diese Haltung genauer untersucht, in einer Onlinebefragung mit knapp 2500 Beteiligten. „Manche Menschen berichten von tol– len Erfahrungen“, sagt die Psychologin. „Andere sagen: Ich kann nicht mehr. Ich gebe Geld aus, investiere Zeit – und bin nur erschöpft und frustriert.“





Welche potenziellen Folgen das für die Gesundheit hat und was man dagegen tun kann, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



