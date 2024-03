Gewerbliche Schule: Praktische Prüfung für 15 Kfz-​Mechatroniker

Foto: gwsgd

15 Kfz-​Mechatroniker haben den praktischen Teil der Gesellenprüfung an der Gewerblichen Schule in Schwäbisch Gmünd bestanden. Dabei lösen sie Prüfungsaufgaben, die auch im Werkstattalltag auf sie zukommen werden.

Freitag, 15. März 2024

Sarah Fleischer

Prüfungsvorsitzender Gerd Krieger, Innungsobermeister Michael Schramel und Schulleiterin Sabine Fath sowie alle Fachlehrer und Prüfer gratulieren den Absolventen zur bestandenen Prüfung.





Die Namen aller Prüflinge und ein Bild finden Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



In der Werkstatthalle der Gewerblichen Schule herrscht emsiges Treiben. An verschiedenen Stationen lösen die Schüler unter dem wachsamen Blick ihrer Prüfer die Aufgaben: Zum Beispiel meldet eine Kontrollleuchte ein defektes Antiblockiersystem. Diagnose: ein defekter Sensor. Woanders wird an einem E-​Fahrzeug die Hochvoltanlage fachgerecht spannungsfrei geschaltet und eine Potenzialausgangsleitung erneuert.

