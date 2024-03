Schwäbisch Gmünd: Pedelec-​Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstag wurde ein 64 Jahre alter Pedelec-​Fahrer schwer verletzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Risiken beim Radfahren hin.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr. Der 64-​jährige Mann fuhr mit seinem Pedelec auf der Taubentalstraße aus Richtung Wustenriet kommend stadteinwärts. In einer leichten Rechtskurve mit Gefälle stürzte der Radfahrer, vermutlich aufgrund der durch Nässe und Laub rutschigen Fahrbahn. Dabei verletzte er sich — trotz Radhelm - lebensgefährlich. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Herbst und im Frühjahr steigt bei Nässe und Laub auf den Straßen das Risiko eines Verkehrsunfalles erheblich. Wer bei solchen Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs ist, starke Lenkbewegungen macht oder abrupt abbremsen muss, kommt schnell ins Rutschen und riskiert einen Sturz und mögliche Verletzungen. Die Polizei empfiehlt deshalb, insbesondere die Geschwindigkeit bei diesen Straßenverhältnissen zu verringern, um das Unfallrisiko möglichst gering zu halten. Nähere Informationen gibt es unter gib​-acht​-im​-verkehr​.de

